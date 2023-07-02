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02 июля, 16:15

Общество

Морского котика заметили на улицах Саратова

Морского котика заметили на улицах Саратова

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Необычную картину заметили в Саратове – там прямо по улицам бегает морской котик. Неизвестно, как он попал на улицы города, однако выглядит зверек довольно напуганным.

В местном Центре защиты природы считают, что котик мог сбежать от хозяев, которые его приобрели нелегально. К ситуации уже подключились волонтеры, полиция и Росприроднадзор. Они пытаются спасти животное, а также отыскать его хозяев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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обществоживотныерегионывидеоАлина Гилева
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