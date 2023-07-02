02 июля, 16:15Общество
Морского котика заметили на улицах Саратова
Необычную картину заметили в Саратове – там прямо по улицам бегает морской котик. Неизвестно, как он попал на улицы города, однако выглядит зверек довольно напуганным.
В местном Центре защиты природы считают, что котик мог сбежать от хозяев, которые его приобрели нелегально. К ситуации уже подключились волонтеры, полиция и Росприроднадзор. Они пытаются спасти животное, а также отыскать его хозяев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.