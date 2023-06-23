Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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Транспорт

Автомобили "Москвич" начнут продавать еще в 31 городе РФ до конца года

Автомобили "Москвич" начнут продавать еще в 31 городе РФ до конца года

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Продавать "Москвичи" в этом году начнут еще в 31 городе. Таким образом, количество населенных пунктов, где можно приобрести автомобиль, вырастет до 56, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Официальных дилеров пока не выбрали, но 23 июня начинается сбор заявок. Партнеров планируют выбрать в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске и других городах.

Современные кроссоверы "Москвич" уже работают в такси и каршеринге. Продажа автомобилей началась в марте. Пока доступны классический кроссовер и его электрическая версия "Москвич 3е". Позже обещают расширить модельный ряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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