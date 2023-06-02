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02 июня, 17:57

M24.RU

Специалисты рассказали, как защитить имущественные права ребенка

Специалисты рассказали, как защитить имущественные права ребенка

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2 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Защита интересов детей в сфере недвижимости".

Кто может представлять интересы ребенка при сделках с недвижимостью? Каковы особенности продажи квартиры, в которой прописан несовершеннолетний ребенок? С какого возраста можно самостоятельно распоряжаться недвижимостью? Об этом и многом другом рассказали:

  • заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Мария Макарова;
  • начальник отдела регистрации объектов жилого назначения управления Росреестра по Москве Ирина Хабалова;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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