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Новости

Новости

02 мая, 20:00

Общество

Новости часа: заморозки в столичном регионе могут продлиться до середины мая

Новости часа: заморозки в столичном регионе могут продлиться до середины мая

Новости часа: на линии МЦД вышел поезд нового поколения "Иволга 4.0"

Новости часа: событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 млн гостей

Антициклон повлияет на погоду в столице 3 мая

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 3 мая

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Новости часа: Собянин сообщил, как будет работать городской транспорт на Пасху

Росстат: разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг 27%

"Атмосфера": 9 градусов ожидается в столице вечером 2 мая

Новости часа: количество пляжных зон в Москве будут увеличивать ежегодно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заморозки в Московском регионе могут наблюдаться до середины мая. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

Почти 30 социальных объектов введено в эксплуатацию в столице с начала 2024 года, заявил Мосгосстройнадзор.

На Московской неделе интерьера и дизайна представят работы российских художников, сообщила пресс-служба выставки.

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