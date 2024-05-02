Новости часа: заморозки в столичном регионе могут продлиться до середины мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заморозки в Московском регионе могут наблюдаться до середины мая. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

Почти 30 социальных объектов введено в эксплуатацию в столице с начала 2024 года, заявил Мосгосстройнадзор.

На Московской неделе интерьера и дизайна представят работы российских художников, сообщила пресс-служба выставки.