02 мая, 20:00Общество
Новости часа: заморозки в столичном регионе могут продлиться до середины мая
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заморозки в Московском регионе могут наблюдаться до середины мая. Об этом сообщили специалисты центра погоды "Фобос".
Почти 30 социальных объектов введено в эксплуатацию в столице с начала 2024 года, заявил Мосгосстройнадзор.
На Московской неделе интерьера и дизайна представят работы российских художников, сообщила пресс-служба выставки.