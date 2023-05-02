Глава Лиги безопасного интернета сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов.

В настоящее время одна из самых богатых интернет-коучей Елена Блиновская находится под домашним арестом. Финансовая проверка других "миллиоников" продолжается. Так, блогерам Дине Саевой и Оксане Самойловой временно закрыли доступ к счетам их некоторых фирм.

Кто еще попал в список ФНС? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

