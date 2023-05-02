Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 21:30

Общество

Глава Лиги безопасного интернета сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров

Глава Лиги безопасного интернета сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров

Блогерам Саевой и Самойловой временно закрыли доступ к банковским счетам некоторых их фирм

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

Новости часа: число авиарейсов из РФ в Турцию вырастет на 50% летом 2023 года

Траурная акция в память о погибших в Одессе прошла у здания посольства Украины

Новости часа: украинские войска выпустили 10 натовских снарядов по районам Донецка

Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на военную службу по контракту

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

"Деньги 24": ФНС начала блокировать счета некоторых блогеров за неуплату налогов

Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случаях блокировки банковских счетов блогеров за неуплату налогов.

В настоящее время одна из самых богатых интернет-коучей Елена Блиновская находится под домашним арестом. Финансовая проверка других "миллиоников" продолжается. Так, блогерам Дине Саевой и Оксане Самойловой временно закрыли доступ к счетам их некоторых фирм.

Кто еще попал в список ФНС? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСветлана КлючниковаАнтон Дергачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика