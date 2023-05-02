Российские средства ПВО сбили три украинских самолета за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки силами противовоздушной обороны РФ сбиты три украинских самолета. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации РФ на Украине.

"Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка ДНР и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 Воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 1 мая нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В результате удара была нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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