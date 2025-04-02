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02 апреля, 16:30

Общество

В Музее Победы отметили День единения народов Белоруссии и России

В Музее Победы отметили День единения народов Белоруссии и России

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В Музее Победы прошла акция, посвященная Дню единения народов Белоруссии и России. В Зале Полководцев развернули национальные флаги двух стран – как символ исторического и культурного единства.

Представители ДОСААФ России и Белоруссии подчеркнули значимость совместных инициатив в сфере патриотического воспитания молодежи и развития интеграционных процессов.

Дата приурочена к подписанию в 1996 году договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, положившего начало сближению двух государств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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