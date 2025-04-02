02 апреля, 16:30Общество
В Музее Победы отметили День единения народов Белоруссии и России
В Музее Победы прошла акция, посвященная Дню единения народов Белоруссии и России. В Зале Полководцев развернули национальные флаги двух стран – как символ исторического и культурного единства.
Представители ДОСААФ России и Белоруссии подчеркнули значимость совместных инициатив в сфере патриотического воспитания молодежи и развития интеграционных процессов.
Дата приурочена к подписанию в 1996 году договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, положившего начало сближению двух государств.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.