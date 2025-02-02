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02 февраля, 09:30

Общество

В Москве порекомендовали аллергикам готовиться к сезону цветения

В Москве порекомендовали аллергикам готовиться к сезону цветения

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Несмотря на похолодание, температура в столице остается выше климатической нормы. В ближайшее время в город может прийти метеорологическая весна, поэтому специалисты советуют аллергикам заранее подготовиться к сезону цветения.

Пока что раннецветущие растения еще не распустились, однако предстоящие заморозки не представляют для них серьезной угрозы. Как отмечают эксперты, первыми в Московском регионе зацветают подснежники, первоцветы, медуницы, а также ивы и вербы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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