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01 октября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать сгущенное молоко

Нутрициолог рассказала, как правильно выбрать сгущенное молоко

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Художница Ираида Фомина придумала бело-сине-голубой орнамент для банок со сгущенным молоком в 1939 году. Для того времени это была авангардная работа в духе конструктивизма. Цветовое оформление стало настолько узнаваемым, что некоторые производители до сих пор им пользуются.

Однако при выборе сгущенки стоит обращать внимание и на название. По ГОСТу закреплено два настоящих названия, которые говорят о том, что продукт приготовлен по технологии – "цельное молоко сгущенное с сахаром" либо "обезжиренное сгущенное молоко с сахаром".

Нутрициолог Тамара Синько при выборе сгущенки советует обращать внимание еще и на состав. В идеале в нем должно быть только коровье молоко и сахар, допустимо небольшое содержание лактозы. Если на банке присутствуют такие ингредиенты как сухое молоко, крахмал, растительные жиры либо усилители вкуса и загустители, то продукт приготовлен не по ГОСТу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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