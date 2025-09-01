Форма поиска по сайту

01 сентября, 11:45

Общество

Осень в Москве началась теплой погодой

В Москве 1 сентября началось теплой погодой. Днем температура воздуха поднимется до 23 градусов. Влажность составит около 57%, ветер останется слабым – не более 4 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что лето задержится в столице еще примерно на 2 недели. Ожидаются в основном сухие и солнечные дни, дожди будут кратковременными. Метеорологическая осень придет только во второй половине сентября.

