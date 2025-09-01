Россиянам рассказали о выборе букетов к 1 сентября

Цветы являются атрибутом любого праздника, а 1 сентября они особенно популярны. Приходить на школьную линейку с букетом – давняя традиция. Однако для выбора цветов есть несколько правил.

В частности, рекомендуется отдавать предпочтение небольшим букетам и без сильного аромата. Также не стоит выбирать экзотические цветы.

Одним из предпочтительных вариантов является букет с дачи. Кроме того, в моде практичные решения, например цветы в специальных колбах, которые продаются в магазинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.