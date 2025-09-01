Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:15

Общество

Россиянам рассказали о выборе букетов к 1 сентября

Россиянам рассказали о выборе букетов к 1 сентября

Тему школьного образования обсудят в программе "Миллион вопросов"

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с 1 сентября

В 2025 году цветы подорожали от 10 до 40%

Призы и фирменный мерч разыграют в новом мини-приложении Москвы 24

Нейросеть Алиса создала тест по английскому языку для 7 класса

Нейросеть Алиса проверила тест по русскому языку за 5 класс

"Новости дня": специалисты приступили к обновлению Лужнецкой набережной

Цветы являются атрибутом любого праздника, а 1 сентября они особенно популярны. Приходить на школьную линейку с букетом – давняя традиция. Однако для выбора цветов есть несколько правил.

В частности, рекомендуется отдавать предпочтение небольшим букетам и без сильного аромата. Также не стоит выбирать экзотические цветы.

Одним из предпочтительных вариантов является букет с дачи. Кроме того, в моде практичные решения, например цветы в специальных колбах, которые продаются в магазинах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика