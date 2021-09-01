Москвичи показали, как собирают детей в школу

В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в столице. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Столичные родители делятся кадрами, как готовят школьников к линейке 1 сентября. Москвичи прислали видео мальчика, который не спешит просыпаться и идти в первый класс, а также фото детей с букетами, мальчиков в строгих костюмах и нарядных девочек с белыми бантами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.