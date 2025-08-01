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01 августа, 19:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера субботы, 2 августа. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы местами возможна гроза, при которой ветер усилится до 15 метров в секунду.

Самые сильные осадки ожидаются в ночь на субботу. Тогда же воздух прогреется до 18 градусов. Днем 2-го числа столбики термометров покажут около 25 градусов. Вечером воскресенья, 3 августа, температура достигнет 28 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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