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01 августа, 15:30

Общество

В России начал действовать ГОСТ на детские игрушки

В России начал действовать ГОСТ на детские игрушки

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В России с 1 августа начал действовать ГОСТ на детские игрушки. Согласно новым правилам, их теперь будут системно классифицировать по возрастным группам, видам деятельности и материалам изготовления.

Стандарт также включает в себя перечень потенциальных опасностей, которые могут возникнуть при использовании игрушек и которые должны быть учтены при определении возрастной адресности игрушки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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