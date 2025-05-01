Москвичам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 мая

Ряд новых законов начнет действовать с 1 мая. Например, в России появится реестр должников по алиментам. В нем будет содержатся информация о тех, кто привлечен за долги к административной и уголовной ответственности, а также находятся в розыске.

Что касается штрафов за утечку персональных данных, то теперь наказание может составить до 15 миллионов рублей для юридических лиц. При повторных нарушениях могут взимать до 3% выручки организации.

Крупа, мука, консервы и другая бакалейная продукция теперь подлежит обязательной маркировке, удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии инвалидам первой и второй групп и пенсионерам старше 80 лет.

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