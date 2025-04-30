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30 апреля, 21:32

Происшествия

Штраф выписали родителям подростков, выбросивших самокат из поезда на МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Штраф в размере 100 тысяч рублей выписан родителям подростков, которые выбросили из поезда на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) арендованные самокат и велосипед. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел на участке между станциями Москва-Сити и Кутузовская. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что за подобное поведение несовершеннолетних могут поставить на учет в полиции.

Как указали в департаменте, родителям подростков был выписан штраф, так как их дети нарушили правила аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ), согласно которым несовершеннолетние не могут кататься на электросамокатах и велосипедах. Аккаунты были заблокированы.

Кроме того, на родителей подростков составят административные протоколы по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей". Также родители будут обязаны возместить ущерб, которые нанесли их дети за порчу СИМ.

"Ни один случай вандализма и нарушения правил проезда в транспорте мы не оставим без внимания", – заключили в департаменте.

Операторы кикшеринга с начала сезона проката выписали уже более 26 тысяч штрафов. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, выросло количество блокировок пользователей. Ограничения наложили на примерно 190 тысяч аккаунтов. В основном пользователей блокировали за передачу управления устройствами детям.

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