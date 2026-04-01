Россияне могут использовать водительское удостоверение для заселения в отели с 1 апреля

Россияне могут для заселения в российские отели использовать водительское удостоверение, биометрию или портал "Госуслуги" с 1 апреля. Особый порядок действует до марта 2032 года.

По новым правилам несовершеннолетние заселяются в упрощенном порядке с учетом возраста. До 14 лет размещение с родителями происходит при предъявлении свидетельства о рождении. Подростки от 14 до 18 лет вправе заселяться самостоятельно по личным документам.

