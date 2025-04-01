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01 апреля, 22:15

Общество

Ливни с порывистым ветром накрыли Москву

Ливни с порывистым ветром накрыли Москву

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Ливни с порывистым ветром накрыли Москву. Местами осадки сопровождаются порывами ветра. Как отметил климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов, погода стала изменчивой, а предсказать ее становится труднее. По словам специалиста, это следствие глобального потепления.

Также климатолог уточнил, что циклоны и антициклоны приходят в Москву из-за того, что большее количество паров воды, которые находятся в атмосфере, делает воздушные массы более подвижными, поэтому они способны быстрее передвигаться на большие расстояния.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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