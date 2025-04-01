Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 апреля

В некоторых районах Москвы начался ливень. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады.

Москва стала первым городом в России, где разработали и внедрили новый стандарт экстренной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что всего бригады московской скорой выполняют около четырех миллионов выездов в год.

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии получит новый вестибюль. Он появится около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка и позволит значительно разгрузить станцию, а также сделать пересадки с городского транспорта гораздо удобнее.

В России могут ужесточить требования к автомобилям такси. В соответствии с новыми правилами, планируется запретить машины иностранной сборки. Тем временем допускать до работы хотят только автомобили с высокой долей российских компонентов или же машины, выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов.