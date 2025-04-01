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Новости

01 апреля, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 апреля

"Мой район. Новости": 160 тыс москвичей отправят на срочную службу

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

Климатолог рассказал о причинах изменения погоды в Москве

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Ливень начался в Ясеневе и Центральном Чертанове

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающегося ливня

"Вопрос спорный": учебник по "Семьеведению"

В некоторых районах Москвы начался ливень. В связи с непогодой на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады.

Москва стала первым городом в России, где разработали и внедрили новый стандарт экстренной медицинской помощи, сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что всего бригады московской скорой выполняют около четырех миллионов выездов в год.

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии получит новый вестибюль. Он появится около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка и позволит значительно разгрузить станцию, а также сделать пересадки с городского транспорта гораздо удобнее. 

В России могут ужесточить требования к автомобилям такси. В соответствии с новыми правилами, планируется запретить машины иностранной сборки. Тем временем допускать до работы хотят только автомобили с высокой долей российских компонентов или же машины, выпущенные в рамках специальных инвестиционных контрактов. 

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