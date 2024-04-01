Новости часа: глава Мосгордумы предложил лицензировать квесты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Мосгордумы Алексей Шапошников предложил лицензировать квесты для повышения качества и безопасности их проведения.

В месячнике по благоустройству примут участие порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц техники. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Движение по дублеру Можайского шоссе в сторону области полностью восстановлено после ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс.