01 марта, 22:30Общество
Газовые компании смогут приостанавливать подачу газа в квартиру за нарушение безопасности
Газовые компании получили право приостанавливать подачу газа в квартиру, если жильцы систематически нарушают правила безопасности. Новые нормы вступили в силу с 1 марта.
Ограничения возможны, если собственники дважды проигнорировали требование заменить плиту или другое оборудование с истекшим сроком службы, либо два раза не допустили специалистов для проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.