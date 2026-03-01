Форма поиска по сайту

01 марта, 22:30

Общество

Газовые компании смогут приостанавливать подачу газа в квартиру за нарушение безопасности

Москвичей предупредили о густом тумане в ночь на 2 марта

Дождь с мокрым снегом ожидается в Москве на следующей неделе

В Москве 1 марта стало самым теплым с начала года

В Москве первая неделя марта начнется дождем и мокрым снегом

Впервые церемонии бракосочетания прошли на станции метро "Сокольники" БКЛ

Собянин: проект "Московское долголетие" объединил более 730 тыс участников

Газовые компании получили право приостанавливать подачу газа в квартиру, если жильцы систематически нарушают правила безопасности. Новые нормы вступили в силу с 1 марта.

Ограничения возможны, если собственники дважды проигнорировали требование заменить плиту или другое оборудование с истекшим сроком службы, либо два раза не допустили специалистов для проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

