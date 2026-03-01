Газовые компании смогут приостанавливать подачу газа в квартиру за нарушение безопасности

Газовые компании получили право приостанавливать подачу газа в квартиру, если жильцы систематически нарушают правила безопасности. Новые нормы вступили в силу с 1 марта.

Ограничения возможны, если собственники дважды проигнорировали требование заменить плиту или другое оборудование с истекшим сроком службы, либо два раза не допустили специалистов для проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.