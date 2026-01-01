Первым новорожденным 2026 года в Москве стала девочка весом 2,3 кг

В новогоднюю ночь в перинатальных центрах и роддомах Москвы на свет появились 44 ребенка. Как сообщила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова, первым новорожденным 2026 года стала девочка, родившаяся ровно в полночь в роддоме "Коммунарка". Ее вес составил 2 килограмма 380 граммов.

Врачи встретили праздник на рабочем посту, обеспечивая медицинскую помощь в полном объеме. Как рассказал заведующий филиалом перинатального центра имени Савельевой Гиорги Каладзе, в их учреждении один из малышей появился на свет в 00:01 под бой курантов. Сейчас все новорожденные и их мамы находятся под наблюдением медиков и восстанавливаются.

