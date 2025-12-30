"Миллион вопросов": диетолог рассказала, можно ли есть салаты на завтрак 1 января

Можно ли есть салаты на завтрак 1 января? Чем заменить майонез, чтобы было вкусно, но не калорийно? Чем с медицинской точки зрения правильнее закусывать шампанское или крепкое спиртное?

Сколько бутербродов можно съесть без риска проснуться с отекшим лицом? Правда ли, что ананас и киви сжигают жиры и помогают переварить мясо?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.