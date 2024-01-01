Москвичам рассказали, что изменится в законодательстве РФ с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года в России вступают в силу много новых законов. В РФ проиндексируют пенсии, материнский капитал, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Таким образом, МРОТ составит 19 242 рублей, пенсии проиндексируют на 7,5%, а прожиточный минимум в среднем по России поднимут до 15 453 рублей. Что еще ждет россиян в наступившем году?

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