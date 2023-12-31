Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 19:30

Общество

Москвичам рассказали о новогодних мероприятиях в Москве

Москвичам рассказали о новогодних мероприятиях в Москве

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Столичные площадки подготовили для жителей новогодние мероприятия. Так, в Парке Горького каждый день до 7 января будет проходить ледовое шоу. "Мечтатели" в Лужниках 1 января откроется для посетителей в 13:00.

Кроме того, для своих гостей праздничную программу подготовила Московская усадьба Деда Мороза. Ежедневно, с 1 по 8 января, на Изумрудной площади будут проходить новогодние представления.

Подробнее о праздничных мероприятиях – в эфире телеканала Москва 24.

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