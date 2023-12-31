Почти 400 тыс поездок совершили москвичи на регулярном речном транспорте

Почти 400 тысяч поездок совершили пассажиры на регулярном речном транспорте с момента запуска двух маршрутов в Москве. Первый в мире круглогодичный речной маршрут электротранспорта открыли в июне. Его протяженность – 6,5 километра. Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Второй – от ЗИЛ до Печатников – для москвичей открыли в конце сентября. В итоге поездки стали удобнее для жителей 18 районов столицы – это порядка 1,5 миллиона человек, проживающих в зоне притяжения двух маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.