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31 декабря 2023, 18:45

Транспорт

Почти 400 тыс поездок совершили москвичи на регулярном речном транспорте

Почти 400 тыс поездок совершили москвичи на регулярном речном транспорте

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Почти 400 тысяч поездок совершили пассажиры на регулярном речном транспорте с момента запуска двух маршрутов в Москве. Первый в мире круглогодичный речной маршрут электротранспорта открыли в июне. Его протяженность – 6,5 километра. Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Второй – от ЗИЛ до Печатников – для москвичей открыли в конце сентября. В итоге поездки стали удобнее для жителей 18 районов столицы – это порядка 1,5 миллиона человек, проживающих в зоне притяжения двух маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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