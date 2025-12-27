В Москве завершился XVIII сезон детского чемпионата "Мастерята". 13 тысяч участников состязались в профессиональном мастерстве на площадках десятков столичных колледжей, а их умения оценивали представители компаний-работодателей.

В итоге в финал вышли 3 тысячи самых способных школьников. Чемпионат проводят в столице с 2018 года. За это время проект вырос в один из крупнейших конкурсов по ранней профориентации школьников.

