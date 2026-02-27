Форма поиска по сайту

27 февраля, 07:15

Общество

Москвичам рассказали, может ли учитель отстранить школьника от занятий из-за дресс-кода

Интерес к рабочим специальностям в Москве вырос почти в 10 раз за год

Московские школьники приняли участие в мастер-классах в дни открытых дверей в колледжах

В колледжах Москвы стартовал новый сезон дней открытых дверей

Обществознание исключат из программы 8-х классов в школах России с нового учебного года

Собянин рассказал о популярности проекта "Учебный день в музее"

Масленицу отпраздновали в колледжах Москвы

Для учеников медицинских классов провели экскурсию в клиническом центре "Коммунарка"

Московская студентка учится сразу в трех вузах

Московский НПЗ провел профориентацию для старшеклассников в Капотне

По закону школа не вправе требовать от ученика переодеваться или отстранять от занятий, если дресс-код четко не прописан в уставе образовательного учреждения. Однако, если подобные нарушения мешают учебному процессу, их могут зафиксировать как дисциплинарные.

Если родители считают претензии необоснованными, они могут подать письменное обращение администрации, а затем, если вопрос не решится, пожаловаться в районный отдел образования, Рособрнадзор или прокуратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществовидеоЕгор БедуляПолина БрабецАнастасия Налетова

