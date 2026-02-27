27 февраля, 07:15Общество
Москвичам рассказали, может ли учитель отстранить школьника от занятий из-за дресс-кода
По закону школа не вправе требовать от ученика переодеваться или отстранять от занятий, если дресс-код четко не прописан в уставе образовательного учреждения. Однако, если подобные нарушения мешают учебному процессу, их могут зафиксировать как дисциплинарные.
Если родители считают претензии необоснованными, они могут подать письменное обращение администрации, а затем, если вопрос не решится, пожаловаться в районный отдел образования, Рособрнадзор или прокуратуру.
