Москвичам рассказали, может ли учитель отстранить школьника от занятий из-за дресс-кода

По закону школа не вправе требовать от ученика переодеваться или отстранять от занятий, если дресс-код четко не прописан в уставе образовательного учреждения. Однако, если подобные нарушения мешают учебному процессу, их могут зафиксировать как дисциплинарные.

Если родители считают претензии необоснованными, они могут подать письменное обращение администрации, а затем, если вопрос не решится, пожаловаться в районный отдел образования, Рособрнадзор или прокуратуру.

