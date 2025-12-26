26 декабря, 11:45Общество
Минпросвещения РФ дало рекомендации по разрешению конфликтов между учениками в школе
Минпросвещения РФ подготовило рекомендации для школ по решению конфликтов между учениками. В документе утверждены 5 этапов урегулирования спорных ситуаций. На каждый из них дают до 3 дней.
Ведомство призвало школы информировать руководство учреждения, выяснять детали спора и определять виновных, после чего подключать специальную комиссию. Она должна выносить письменное решение.
Контроль за его выполнением должен возлагаться на руководство школы и назначенных ответственных. Также министерство подчеркнуло, что школы и колледжи должны бороться со сплетнями, лицемерием и интригами в коллективе.
