Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры появилась в Москве

Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры "Профитрак" появилась в Москве. Ее можно будет найти в популярных городских местах по выходным. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отправной точкой станет Парк Горького, где 28 июня пройдет выпускной столичных школьников. С помощью лаборатории старшеклассники смогут выбрать подходящий колледж и проконсультироваться с карьерным наставником.

"Профитрак" будет передвигаться по улицам Москвы до сентября 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.