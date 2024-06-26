Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 11:45

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Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры появилась в Москве

Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры появилась в Москве

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Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры "Профитрак" появилась в Москве. Ее можно будет найти в популярных городских местах по выходным. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отправной точкой станет Парк Горького, где 28 июня пройдет выпускной столичных школьников. С помощью лаборатории старшеклассники смогут выбрать подходящий колледж и проконсультироваться с карьерным наставником.

"Профитрак" будет передвигаться по улицам Москвы до сентября 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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