26 июня, 11:45Город
Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры появилась в Москве
Передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры "Профитрак" появилась в Москве. Ее можно будет найти в популярных городских местах по выходным. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отправной точкой станет Парк Горького, где 28 июня пройдет выпускной столичных школьников. С помощью лаборатории старшеклассники смогут выбрать подходящий колледж и проконсультироваться с карьерным наставником.
"Профитрак" будет передвигаться по улицам Москвы до сентября 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.