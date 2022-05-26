В России начался основной период сдачи ЕГЭ

В четверг, 26 мая, в России начался основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые предметы в этом году – география, литература и химия.

Всего на экзамены зарегистрировали более 700 тысяч человек. Впервые за два года процесс сдачи ЕГЭ возвращается в доковидный формат. То есть выпускники сдают два обязательных предмета и два по выбору, которые нужны для поступления в вуз. К проведению экзаменов готовятся не только школьники, но и преподаватели, причем несколько лет.

Результаты первых экзаменов выпускники узнают не позднее 10 июня, об этом сообщили в Рособрнадзоре. Основной период сдачи, включая резервные дни, продлится по 2 июля. Следующий экзамен – по русскому языку – состоится в России 30 и 31 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.