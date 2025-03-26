26 марта, 08:00Город
Более 20 профессий смогут освоить столичные студенты и школьники от 14 лет
Столичных студентов и школьников старше 14 лет приглашают присоединиться к студенческим отрядам Москвы. Этой весной их участники смогут освоить более 20 различных профессий, получив таким образом первый опыт работы в разных сферах. Среди них – строительство, гостеприимство, пассажирские перевозки, медицина, сельское хозяйство и педагогика.
Для того чтобы попасть в столичный студотряд, нужно зарегистрироваться на сайте "Молодежь Москвы". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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