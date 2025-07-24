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24 июля, 08:00

Общество

Минпросвещения ограничило объем максимально допустимой нагрузки для школьников

Минпросвещения ограничило объем максимально допустимой нагрузки для школьников

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Минпросвещения установило объем максимально допустимой нагрузки для школьников с 1-го по 4-й класс. Дети должны учиться не больше 26 часов в неделю. Точное количество зависит от вариантов федеральных учебных планов.

Таким образом, нагрузка на первоклассников должна составлять от 20 до 21 часа в неделю, а для учеников с 2-го по 4-й класс – от 23 до 26 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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