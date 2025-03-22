Региональный этап интеллектуального турнира "Умножая таланты" завершился в Московском НПЗ

Региональный этап интеллектуального турнира "Умножая таланты" завершился на площадке Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Участие в нем приняли 10 команд из столичных школ, в каждой из которых было по 2–3 человека.

Итоги подведут в течение нескольких дней. В апреле победители отправятся в Санкт-Петербург, где пройдет заключительный этап соревнования, который будет уже всероссийским. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.