Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 апреля

В районе Тропарево-Никулино открылось новое здание школы № 1329. Теперь школьники будут изучать науку на новом оборудовании, а силу и выносливость тренировать на территории нового спорткомплекса. Занятия в образовательном учреждении начались 21 апреля.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому поступить в вуз из колледжей без ЕГЭ можно будет лишь на схожую специальность. Теперь абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в университет по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают.

Суд в Москве посмертно признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

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