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Новости

21 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 апреля

"Мой район. Новости": новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность

Собянин: новый учебный корпус школы № 1329 открыт в Тропарево-Никулине

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

В ГД предложили временно отменить всероссийские проверочные работы

В Москве стартовал прем заявок в школы искусств

"Мой район. Новости": во Внукове открыли новый корпус школы с IT-полигоном и музеем

Столичных студентов и школьников обучают технологиям будущего и традиционным рецептам

Студентов столичных кулинарных колледжей научили печь необычные куличи

В районе Тропарево-Никулино открылось новое здание школы № 1329. Теперь школьники будут изучать науку на новом оборудовании, а силу и выносливость тренировать на территории нового спорткомплекса. Занятия в образовательном учреждении начались 21 апреля.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому поступить в вуз из колледжей без ЕГЭ можно будет лишь на схожую специальность. Теперь абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в университет по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают.

Суд в Москве посмертно признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Мужчину судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц и за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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