В Москве пройдет форум "Навигатор поступления" с участием более 50 вузов

В выходные, 19–20 апреля, в Москве состоится образовательный форум "Навигатор поступления". Он объединит школьников, родителей и представителей 53 вузов и 14 колледжей. Участники узнают все о поступлении, профориентации и подготовке к экзаменам.

На площадке можно будет пообщаться с представителями МГУ, МФТИ, РУДН, МИФИ, Финансового университета и других учебных заведений. Пройдут мастер-классы, консультации и профориентационные тесты. Организаторы подчеркивают: мероприятие ориентировано на семьи – там можно вместе выбрать направление и учебное заведение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.