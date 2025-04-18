Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 12:30

Город

В Москве пройдет форум "Навигатор поступления" с участием более 50 вузов

В Москве пройдет форум "Навигатор поступления" с участием более 50 вузов

"Мой район. Новости": московские школьники смогут посещать курсы по науке и математике

Столичные руководители колледжей смогут пройти профпереподготовку

Москва запустила программу повышения квалификации учителей математики и естественных наук

В Москве стартовала программа повышения квалификации учителей точных наук

Путин и Собянин осмотрели новые корпуса МГТУ имени Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

В московских школах искусств стартовала приемная кампания

Минпросвещения РФ утвердило нормативы на выполнение домашнего задания в начальной школе

В выходные, 19–20 апреля, в Москве состоится образовательный форум "Навигатор поступления". Он объединит школьников, родителей и представителей 53 вузов и 14 колледжей. Участники узнают все о поступлении, профориентации и подготовке к экзаменам.

На площадке можно будет пообщаться с представителями МГУ, МФТИ, РУДН, МИФИ, Финансового университета и других учебных заведений. Пройдут мастер-классы, консультации и профориентационные тесты. Организаторы подчеркивают: мероприятие ориентировано на семьи – там можно вместе выбрать направление и учебное заведение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика