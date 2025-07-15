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15 июля, 12:30

Общество

Московские школьники отправятся в Большую арктическую экспедицию

Московские школьники отправятся в Большую арктическую экспедицию

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14 подростков из Москвы под руководством известного полярного исследователя Матвея Шпаро отправятся в Большую арктическую экспедицию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

Экспедиция стартует в середине августа и продлится две недели. Участникам предстоит благоустроить мемориальный комплекс в Заполярье и провести научные исследования в уникальных местах Крайнего Севера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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