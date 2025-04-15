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15 апреля, 11:45

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В Москве начался прием заявок в детские школы искусств

В Москве начался прием заявок в детские школы искусств

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В столице стартовала приемная кампания в детские школы искусств на предпрофессиональные программы. Подать заявку можно до 15 мая на mos.ru. В этом году количество мест увеличили в 1,5 раза благодаря городскому проекту "Искусство – детям".

В школах открываются новые направления, закупается современное оборудование и создаются комфортные условия для обучения. Сегодня в таких учреждениях занимаются около 100 тысяч детей. Помимо классических направлений, все чаще появляются курсы по дизайну, звукорежиссуре и анимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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