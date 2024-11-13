650 лабораторий и мастерских модернизируют в московских колледжах до конца года

В этом семестре 650 учебных мастерских и лабораторий в московских колледжах получат новое современное оборудование и инструменты, а к концу 2027 года планируется переоснастить около 2 тысяч площадок для практики.

Студентка пищевого колледжа Юлия Жукова продемонстрировала процесс проверки кислотности молока с помощью фенолфталеина и титровальной установки, подчеркнув, что на практике студенты проводят больше времени, чем за учебниками.

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