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13 мая, 11:45

Общество

В московских школах впервые проведут день открытых дверей "Поступай в предпроф"

В московских школах впервые проведут день открытых дверей "Поступай в предпроф"

Ракова рассказала о первом дне открытых дверей "Поступай в предпроф!"

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В московских школах 17 мая впервые проведут день открытых дверей для девятиклассников "Поступай в предпроф". Школьникам и их родителям расскажут все о предпрофессиональных классах и их направлениях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в старшей школе дети должны получать первые практические навыки, а также представлять, что их ждет в университете и в профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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