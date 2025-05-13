В московских школах впервые проведут день открытых дверей "Поступай в предпроф"

В московских школах 17 мая впервые проведут день открытых дверей для девятиклассников "Поступай в предпроф". Школьникам и их родителям расскажут все о предпрофессиональных классах и их направлениях. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в старшей школе дети должны получать первые практические навыки, а также представлять, что их ждет в университете и в профессии.

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