ИИ будет проверять тетради учеников в подмосковных школах

В Подмосковье помогать учителям будут нейросети. В школах запустили пилотный проект – теперь искусственный интеллект будет проверять тетради. Педагогу нужно будет фотографировать страницы, отправлять кадры нейросети и отслеживать, насколько правильно робот проверил работу.

Кроме того, первое время автоматика может не понимать почерк и пропускать ошибки. Однако, по мнению экспертов, даже так с учителей будет снята значительная нагрузка.

