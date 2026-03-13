13 марта, 07:00
ИИ будет проверять тетради учеников в подмосковных школах
В Подмосковье помогать учителям будут нейросети. В школах запустили пилотный проект – теперь искусственный интеллект будет проверять тетради. Педагогу нужно будет фотографировать страницы, отправлять кадры нейросети и отслеживать, насколько правильно робот проверил работу.
Кроме того, первое время автоматика может не понимать почерк и пропускать ошибки. Однако, по мнению экспертов, даже так с учителей будет снята значительная нагрузка.
