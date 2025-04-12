Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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Новости

Новости

12 апреля, 13:15

Город

48 столичных колледжей принимают участие в едином дне открытых дверей

48 столичных колледжей принимают участие в едином дне открытых дверей

Около 5 тыс столичных школьников изучают астрономию

В Москве проходит единый день открытых дверей в колледжах

Акция "Выходные открытых дверей" впервые пройдет в московских школах искусств

Единый день открытых дверей в московских колледжах пройдет 12 апреля

Столичные колледжи будут принимать увеличенное количество абитуриентов в год

Девятиклассникам стало проще поступить в столичные колледжи

Единый день открытых дверей пройдет в московских колледжах 12 апреля

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

Почти полсотни средних специальных учебных заведений участвуют в едином дне открытых дверей в Москве. На нем потенциальные абитуриенты могут узнать о программах обучения, посетить мастерские и лаборатории, познакомиться с преподавателями, наставниками и успешными выпускниками.

Как отметил командир студенческого отряда Московского транспорта Дмитрий Савельев, в настоящее время в Москве созданы все условия для удобной и комфортной работы машиниста поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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