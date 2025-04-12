48 столичных колледжей принимают участие в едином дне открытых дверей

Почти полсотни средних специальных учебных заведений участвуют в едином дне открытых дверей в Москве. На нем потенциальные абитуриенты могут узнать о программах обучения, посетить мастерские и лаборатории, познакомиться с преподавателями, наставниками и успешными выпускниками.

Как отметил командир студенческого отряда Московского транспорта Дмитрий Савельев, в настоящее время в Москве созданы все условия для удобной и комфортной работы машиниста поезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.