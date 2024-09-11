Школьный этап Всероссийской олимпиады стартует в Москве 12 сентября

12 сентября в Москве начнется школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Этап олимпиады продлится до 24 октября. К участию приглашаются ученики с 4-го по 11-ый класс. В этот раз задания подготовлены по 24 предметам, включая русский и иностранные языки, математику, физику, химию, биологию, историю, обществознание и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.