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08 сентября, 15:15

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Собянин: "Электронный дневник" стал для школьников незаменимым помощником

Собянин: "Электронный дневник" стал для школьников незаменимым помощником

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За 10 лет к сервису "Электронному дневнику" обратились почти 1,5 миллиона раз. О его возможностях напомнил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Электронный дневник позволяет школьникам узнавать оценки, видеть темы и содержание каждого урока, просматривать домашние задания, знакомиться с расписанием, в том числе городских кружков и секций. Кроме того, ученики получают информацию о контрольных работах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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