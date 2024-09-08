Собянин: "Электронный дневник" стал для школьников незаменимым помощником

За 10 лет к сервису "Электронному дневнику" обратились почти 1,5 миллиона раз. О его возможностях напомнил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Электронный дневник позволяет школьникам узнавать оценки, видеть темы и содержание каждого урока, просматривать домашние задания, знакомиться с расписанием, в том числе городских кружков и секций. Кроме того, ученики получают информацию о контрольных работах.

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