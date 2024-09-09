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09 сентября, 19:45

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Новый кампус позволит МГТУ имени Баумана принять почти в 1,5 раза больше студентов

Новый кампус позволит МГТУ имени Баумана принять почти в 1,5 раза больше студентов

В новом корпусе МГТУ им. Баумана построили лаборатории, конгресс-центр и общежития

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Новый кампус позволит МГТУ имени Баумана принять почти в 1,5 раза больше студентов из-за рубежа и других регионов РФ. Здесь появились не только лаборатории, но и общежития, а связывают здания университета пешеходный мост через Яузу.

Теперь в научном квартале на берегу реки Яузы рядом со станцией метро "Бауманская" есть 14 зданий. Два из них – это реконструированные объекты культурного наследия. Остальные построены в рекордно короткие сроки: все работы завершили в полтора раза быстрее, чем было запланировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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