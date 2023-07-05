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Новости

05 июля, 15:45

Политика

В МГЮА отметили 280 лет со дня рождения Гавриила Державина

В МГЮА отметили 280 лет со дня рождения Гавриила Державина

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В Московской государственной юридической академии (МГЮА) прошла конференция к 280-летию со дня рождения Гавриила Державина. Это не только талантливый писатель и автор множества литературных трудов, которые в настоящее время входят в обязательную школьную программу.

Державин еще и государственный деятель, ставший первым министром юстиции России. Он был одним из создателей третейских судов и разработал целый ряд ключевых административных и правовых проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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