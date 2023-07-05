В России в 2023 году ожидается снижение показателей бедности – Голикова

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В 2022 году 76 регионов России смогли снизить уровень бедности в соответствии с поставленным планом, в текущем году ожидается дальнейшее снижение показателей бедности населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Тем не менее, по ее словам, девять регионов страны не смогли добиться поставленных целей и решить данную проблему.

"Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", – передает ее слова ТАСС.

Ранее замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова сообщала, что регистрируемая безработица в РФ снизилась на 48 тысяч человек с начала 2022 года, в данный момент она составляет 516 тысяч человек.

В настоящее время 1,84 миллиона вакансий доступны на площадке сервиса "Работа России". Их количество в 3,6 раза больше, чем нетрудоустроенных граждан, отметила она.

До этого Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявлял, что тенденцию по сокращению уровня бедности в РФ необходимо сохранить.

Он добавил, что в прошлом году из-за черты бедности вышли 1,7 миллиона россиян, а уровень бедности составил 9,8%.

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