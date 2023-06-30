Минтруд сообщил о снижении регистрируемой безработицы в РФ на 48 тыс человек с начала года

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Регистрируемая безработица в РФ снизилась на 48 тысяч человек с начала текущего года, отметила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова, слова которой приводит РИА Новости.

"Регистрируемая безработица тоже снижается: сейчас она составляет 516 тысяч человек, это на 48 тысяч граждан меньше, чем в начале года. Уровень регистрируемой безработицы – 0,7% от численности рабочей силы", – уточнила она.

Замминистра также добавила, что в настоящее время 1,84 миллиона вакансий доступны на площадке сервиса "Работа России". Их количество в 3,6 раза больше, чем нетрудоустроенных граждан.

Ранее Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявлял, что безработица в РФ находится на таком низком уровне, на котором она не была никогда. По его словам, уровень безработицы в стране составляет 3,3%.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что в ближайшее время уровень безработицы в России будет оставаться на минимальном уровне, так как в РФ заметен запрос на квалификационные кадры, в том числе в производственной сфере: в обрабатывающей промышленности, тяжелой промышленности и так далее.



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