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05 февраля, 07:15

Общество

Школьные уроки труда могут стать общими в 2024–2025 учебном году

Школьные уроки труда могут стать общими в 2024–2025 учебном году

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Школьные уроки труда могут стать общими в 2024–2025 учебном году, так как программы для мальчиков и девочек по гендерному признаку больше не будут разделять. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

В начальных классах будут изучать "Конструирование и моделирование" и "Технологии ручной обработки материалов", а в средней школе – робототехнику и компьютерную графику с черчением. Школы смогут дополнить обязательные модули на свое усмотрение факультативными в зависимости от специфики региона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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