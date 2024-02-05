Школьные уроки труда могут стать общими в 2024–2025 учебном году, так как программы для мальчиков и девочек по гендерному признаку больше не будут разделять. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

В начальных классах будут изучать "Конструирование и моделирование" и "Технологии ручной обработки материалов", а в средней школе – робототехнику и компьютерную графику с черчением. Школы смогут дополнить обязательные модули на свое усмотрение факультативными в зависимости от специфики региона.

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