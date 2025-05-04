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04 мая, 10:00

Общество

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Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

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Больше миллиона московских школьников и студентов колледжей присоединились к акции "Расскажи о своем герое", приуроченной к 80-летию Победы. Участникам предлагают подготовить историю о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и ветеранах, сохранив память о подвигах родных.

Проект проходит во всех школах и учреждениях допобразования столицы. Работы можно оформить в формате презентации, текста или видеоролика. Лучшие истории будут опубликованы в соцсетях. Акция продлится до 7 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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